Краснокнижный амурский тигр погиб в ДТП в Хабаровском крае

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В Казани жители жалуются на мошенничество кондукторов в общественном транспорте, пишет inkazan.ru . Людей высаживают из автобусов в мороз, если они не могут заплатить наличными — сотрудники не принимают платёж банковской картой через валидатор. При этом по правилам, если валидатор в салоне сломан, а наличных у пассажира не оказалось, то они могут проехать бесплатно.

Башкирия

В Уфе 17-летняя девушка издевается над своими бабушкой и дедом. Как рассказала соседка журналистам Mkset , девушка состоит на учёте у психиатра. Она периодически выгоняет стариков в подъезд и не пускает ночевать. Дед уже не раз ночевал на коврике у двери, а бабушку она пообещала зарезать. Соседи неоднократно вызывали как медиков, так и полицию, однако усмирить дебоширку они не могут.

Нижегородская область

В Нижегородской области посчитали убытки театров из-за коронавируса, пишет newsnn.ru . Так, в 2020 году нижегородские театры потеряли около 120 млн рублей. Однако по некоторым статьям расходы, наоборот, сократились, и театры смогли сэкономить 20 млн рублей.

Удмуртия

Денис Гришкин/АГН «Москва»

В Удмуртии почти на 30% упал спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки. Как пишет udm-info.ru , при этом никаких запретов на их вызов в регионе пока нет.

Ростовская область

В Ростовской области с 1 декабря удвоились штрафы за вырубку хвойных насаждений. Как сообщает rostovgazeta.ru , по территории лесов расставлены фотоловушки, чёрных лесорубов также мониторят с воздуха. За незаконную вырубку двух сосен нарушитель может заплатить штраф до 200 тысяч рублей и сесть в тюрьму на два года.

Приморье

В Приморье энергетики через суд потребовали от Росрыболовства оплатить коммунальную задолженность, пишет vostokmedia.com . Ведомство задолжало более 13 тысяч рублей за тепло и горячую воду в 2013 году.

Омская область

Центробанк России за первые девять месяцев текущего года обнаружил в Омской области 10 чёрных кредиторов и финансовую пирамиду. Как пишет gorod55.ru , нарушители закона работали под видом комиссионных магазинов и выдавали людям займы под залог имущества. Частник с признаками финансовой пирамиды пытался заработать в период пандемии на чужих взносах.

Оренбургская область

Жители Бузулука попросили Владимира Путина построить школу. Как пишет 56orb.ru , своё обращение жители микрорайона записали специально для пресс-конференции с президентом. По их словам, местная администрация никак не решает вопрос. Школьники вынуждены учиться в переполненных классах и возвращаться домой в тёмное время суток со всех школ города.

Карелия

karelia.news

Аудиторы обнаружили громадное перевыполнение плана по авиаперевозкам в Карелии. Как сообщает karelinform.ru , в заключении говорится, что за проверяемый период в госпрограмму 11 раз вносили изменения, а показатели при этом не корректировались. Это говорит о неэффективном планировании и дальнейшей некорректной оценке исполнения показателей.

Тюменская область

Тюменские COVID-диссиденты начали расклеивать листовки о незаконности масочного режима, чипировании и порабощении граждан. Как сообщает nashgorod.ru , в объявлении утверждается, что ношение масок необходимо для подчинения людей и их дальнейшего уничтожения через вакцины и чипы. Это якобы необходимо для цифрового контроля. Местные жители призвали срывать такие листовки.

Хабаровский край

В Хабаровском крае произошло ДТП, в котором погиб краснокнижный амурский тигр. Как сообщает transsibinfo.com , хищница вышла на дорогу в поисках пищи. По словам экспертов, тигрица ранее не попадала на фотоловушки и не была замечена сотрудниками расположенного рядом национального парка.

Ставропольский край

Сотрудники ГИБДД на Ставрополье собирали с водителей деньги на Новый год. Как пишет newstracker.ru , трое инспекторов останавливали нарушителей и предлагали им за небольшую взятку избежать штрафа. Правоохранителей уволили, теперь их ждёт суд.

Челябинская область

В Челябинской области 14 рабочих с завода в течение месяца проводили эксперимент по выживанию на МРОТ, пишет «Курс дела» . Они выясняли, из чего состоит рацион питания на минимальную потребительскую корзину, стоимость которой составляет 4141 рубль в месяц. Из-за плохого самочувствия девять человек не смогли дойти до конца проекта.

ХМАО

В Нижневартовске сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку по факту нападения мужчины на 11-летнюю девочку. Как пишет muksun.fm , происшествие случилось два дня назад в Нижневартовске, 6 декабря около 17:30 в подъезде одного из домов. Ребёнок смог вырваться и убежать. Сотрудники Следственного комитета и оперативники из уголовного розыска сейчас устанавливают личность преступника и выясняют детали инцидента.

Волгоградская область

В Волгограде сотрудник железнодорожного техникума брал взятки за фиктивное обучение, сообщает издание novostivolgograda.ru . В техникуме сотрудник отвечал за учебную и производственную практику и содействие трудоустройству. Он был уличён в трёх эпизодах получения взяток за незаконные действия. В ходе расследования уголовного дела мужчина свою вину признал полностью. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле по отрицательным мотивам уволят подполковника юстиции, который совершил ДТП, находясь пьяным за рулём. Мужчину, совершившего ДТП, после погони остановили водители и передали его сотрудникам ГИБДД. Как пишет издание tagilcity.ru , он был пьян, освидетельствование выявило содержание этилового спирта в количестве 1,8 промилле.

Ленинградская область

В Петербурге задержали мужчину, сломавшего руку ребёнку на детской площадке. Как пишет newia.ru , ребёнок поссорился с четырёхклассником, в конфликт вмешался отец последнего, который применил физическую силу к школьнику. Согласно появившимся в соцсетях видеозаписям, мужчина кинул подростка на землю, в результате чего последний сломал руку.

Хакасия

Зарплату главы парламента Хакасии планируют увеличить на 1,117 млн рублей, сообщает newkhakasiya.online . В проекте бюджета, который депутатам предложат утвердить 9 декабря, главе хакасского парламента предлагают повысить годовую зарплату до 5,859 млн рублей.

Сибирь

К концу 2020 года в Новосибирской области на восемь объектов выросло число долгостроев, а в 2021 году их станет ещё больше, пишет atas.info . На данный момент доля долгостроев в объёме общего строящегося жилья составляет 10%. Это 73 дома.