«Л'Этуаль» объяснил появление вибраторов на полках В краснодарском «Л'Этуале» заявили, что вибраторы на полках появились только для демонстрации

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Магазин парфюмерии и косметики Л'Этуаль

Секс-игрушки (вибраторы) появились на полках одного из краснодарских магазинов сети «Л'Этуаль» только в качестве демонстрации «примерно на пару часов», потом их убрали, рассказала NEWS.ru сотрудница торговой точки. Она отметила, что данный ассортимент доступен для заказа только в интернет-магазине. Таким образом девушка прокомментировала появление соответствующих видео в соцсетях и мессенджерах.

Данный товар был выставлен только в демонстрационной версии. Сейчас этот товар не выставлен, продается только в интернет-магазине. <...> Товар простоял, может быть, пару часов [в магазине], — заявили в «Л'Этуаль».

С началом санкций некоторые товары оказались малодоступны для россиян. Это случилось не только ввиду санкционных ограничений, но и из-за проблем с логистикой. В их число попала продукция из секс-маркетов. Увеличилось время доставки интимных товаров в Россию из Европы и Китая, а закупки из США прекратились.

При этом представители ретейла отмечают растущий спрос на продукты этой категории. Ранее NEWS.ru узнал, как в условиях дефицита россияне будут удовлетворять потребность в сексуальном разнообразии и смогут ли китайские аналоги стать полноценной заменой товарам из США.

Например, интерес россиян к онлайн-покупкам продукции категории 18+ продолжает расти благодаря широкому ассортименту, удобной доставке, а также возможности получать деликатные покупки, сохранив анонимность, сообщили NEWS.ru в пресс-службе Wildberries. Так в мае — июне 2022 года россияне приобрели на Wildberries на 79% больше товаров для взрослых, чем годом ранее. Отмечается, что наибольшей популярностью пользуются презервативы, лубриканты, вибраторы, комплекты эротического нижнего белья и анальные пробки.