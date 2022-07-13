Краснодарский край может лишиться урожая из-за нашествия саранчи Агроном Викулов рассказал, что Краснодарский край может потерять урожай из-за нашествия саранчи

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Главный агроном сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева Владимир Викулов в беседе с NEWS.ru рассказал, чем чревато нашествия саранчи для сельхоз угодий и какие способы борьбы с ним существуют. Эксперт отметил, что одним из наиболее важных факторов для размножения этого вида насекомого является засушливая погода.

Нашествие саранчи, как известно, это одна из 7 египетских казней. Тут дело в том, что саранча на протяжении нескольких лет, нагуливает количество своей популяции, а когда достигает определенной концентрации, начинает нашествие на поля. Еще здесь очень важным фактором являются погодные условия, которые в этом, засушливом году, как нельзя лучше подходят для саранчи, — заявил Викулов.

Специалист обратил внимание на ряд мероприятий, призванных спасти урожай от нашествия этих малоприятных насекомых.

Есть способы мониторинга популяции этих насекомых. Основным из них является мониторинг кормовой базы саранчи, так как, опять же, для этих насекомых требуются определенные условия для роста популяции. Если сейчас такая работа не проводиться, то это вполне может привести к достаточно печальным последствиям, для посевных площадей. Также остановить нашествие саранчи вполне возможно проведя химическую обработку полей путем распыления химикатов с помощью легкомоторной авиации, — подчеркнул собеседник.

Ранее группа ученых во главе с профессором Орхусского университета Давидом Каммарано рассказала о скором снижении урожайности овощных культур вследствие глобального изменения климата. По словам специалистов, больше всего уничтожению подвержены помидоры. Ожидается, что к 2050 году количество помидоров снизится на 6%.