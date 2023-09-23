Коту из Новосибирска заменили отмороженные лапы на протезы

Ветеринары из Новосибирска сделали операцию коту по кличке Бальдр, который отморозил себе четыре лапы прошедшей зимой, сообщает RT со ссылкой на группу «Дари добро Сухой Лог». Животному заменили все конечности на протезы. Деньги на операцию собирали пользователи Сети.

Кота нашли в городе Сухой Лог Свердловской области зимой. Прохожие заметили, что животное вмерзло в лед всеми лапами.

Сейчас Бальдр уже может ходить без помощи людей. Хозяйка заберет его из клиники в ближайшее время. Дома он продолжит восстановление.

В Ачинске тем временем женщина подобрала на улице щенка дворняжки, который потом спас жизнь ее матери. Инцидент произошел во время прогулки. На хозяйку набросилась овчарка, повалив ее на землю и начав кусать. На помощь подоспел тот самый щенок, который смог отогнать собаку несмотря на свои размеры.

Также ранее в Тверской области живодеры покалечили кота по кличке Гриша. Животного спасли ветеринары. По их словам, состояние питомца крайне тяжелое. Он все время лежит и самостоятельно лишь перекладывается на другой бок.

У Гриши развился некроз, аппетит отсутствует, поэтому кормят его принудительно. Температура тела держится высокая, но артериальное давление в норме.