Ветеринары рассказали о состоянии искалеченного кота Гриши Ветеринары: искалеченный в Вышнем Волочке кот Гриша с трудом передвигается, у него развился некроз

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Общее состояние искалеченного в Вышнем Волочке (Тверская область) кота Гриши тяжелое, рассказали NEWS.ru представители ветеринарной клиники «Оберег». По словам специалистов, животное все время лежит, самостоятельно перекладывается на другой бок, немного передвигается на всех конечностях. В лечебном учреждении добавили, что кота кормят через эзофагостому.

Общее состояние [кота Гриши] тяжелое. Активность снижена, лежит, перекладывается самостоятельно на другой бок. Немного передвигается на всех конечностях. Швы состоятельны. Хвост отечный. Некроз в области анального сфинктера. Аппетит самостоятельный отсутствует, докорм принудительный через ЭФС. Диурез мануально и самостоятельно непроизвольно. Дефекация отсутствует. Может пить из миски воду в воротнике, — отметили в ветклинике.

По словам ветеринаров, температура Гриши — 38,5 градусов, артериальное давление в норме, пульс — 150 ударов в минуту, хирург обнаружил у кота «внутрисуставной перелом скакательного сустава ПТК, для его стабилизации необходим артродез, но без стабилизирующей повязки процедуру провести невозможно».

Операция у него была некроэктомия — удалили некроз, насколько могли, еще удалять нужно, также стому для кормления поставили в пищевод, ибо сам он не ест. Опарышей вроде всех вытащили, — подчеркнули ветеринары.

В благотворительном фонде «Кусочек счастья для бездомной кошки» рассказали NEWS.ru, что лечить Гришу помогают неравнодушные люди: делают пожертвования, передают консервы, пеленки и лекарства.

Сейчас две девушки посменно помогают как сиделки с котиком, хоть это и запрещено в стационаре, но клиника пошла нам навстречу, чтобы ухаживать за Гришей. Трудно сейчас что-либо сказать. Состояние у него крайне тяжелое. У нас есть много подопечных котиков, которых вытянули практически с того света, и они сейчас радуются жизни, — подытожили в фонде.

Ранее адвокат Леонид Исаев рассказал NEWS.ru, что покалечившим кота Гришу в Тверской области может грозить до пяти лет лишения свободы по статье о жестоком обращении с животными с применением садистских методов. При этом виновных нельзя будет привлечь к уголовной ответственности, если окажется, что кота мучили дети, не достигшие 16-летнего возраста, отметил юрист.