Корреспондента Первого канала сбросили с лестницы в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сотрудники Первого канала сообщили об инциденте в городе Кстово Нижегородской области. Охранник местной администрации сбросил с лестницы репортера телеканала.

Журналист отправился на съёмки программы «Мужское и женское». Однако при попытке проникнуть в здание, чтобы поговорить с местными чиновниками, он наткнулся на агрессию. Управление СК РФ начало доследственную проверку из-за произошедшего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журналиста RT избили во время протестов в Париже. Инцидент произошёл, когда оператор снимал разгромленные улицы.