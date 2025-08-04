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04 августа 2025 в 11:22

Хинштейн обнадежил жителей Курской области после волевого решения

Корпорация развития Курской области выполнит обязательства до упразднения

Александр Хинштейн Александр Хинштейн Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Курское правительство может утвердить решение о закрытии Корпорации развития области уже в ближайшие дни, заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Во время заседания правительства российского субъекта он заверил, что, несмотря на упразднение, корпорация выполнит взятые на себя обязательства.

Как заявил исполняющий обязанности министра имущественных отношений региона Дмитрий Савин, в настоящее время проект распорядительного документа проходит процедуру согласования. Он подтвердил, что решение ожидается уже на этой неделе.

Недавно на заседании регионального правительства и. о. министра имущественных отношений сообщил об освобождении от должности временного руководителя АО «Корпорация развития Курской области» Александра Бережного. Хинштейн охарактеризовал его деятельность как «вредительскую», указав на системные нарушения при выполнении контрактов по благоустройству городских территорий.

Ранее Хинштейн отмечал, что в Курской области наблюдается тревожная ситуация с коррупционными проявлениями. Во время отчета перед депутатами областного парламента он подчеркнул намерение вести жесткую борьбу с этим явлением, отметив, что многочисленные жалобы местных жителей подтверждают серьезность проблемы.

Александр Хинштейн
Курская область
коррупция
развитие
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