11 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/21999bb8-c62f-11ea-883d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Оперативный штаб Москвы по борьбе с распространением коронавируса сообщил о распространении заболевания. За последние сутки от COVID-19 в городе умерли 11 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 14 смертей. Общее число смертей достигло 4656.

По данным на утро 15 августа в столице было выявлено 251 686 случаев заражения, 695 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 918 186 человек (+4956 за последние сутки), 15 654 пациента погибло (+119 за последние сутки).

Ранее, как писал NEWS.ru, чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.