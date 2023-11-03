Контрабандисты пытались вывезти из России монгольский дуб В Приморье выявили контрабанду монгольского дуба в Китай на 16,8 млн рублей

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В Приморском крае контрабандисты пытались вывезти в Китай монгольский дуб на сумму 16,8 млн рублей, сообщает управление Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу. По данным правоохранителей, злоумышленники подделали документы о законности заготовки древесины и получили разрешение на ее вывоз. Большая часть лесоматериалов уже вывезена в Китай. Возбуждены два уголовных дела, суд арестовал имущество обвиняемых на 4,3 млн рублей.

Расследованием установлено, что обвиняемые <...> изготовили фиктивные документы о законности заготовки и владения древесиной породы дуб монгольский, относящемуся к стратегически важным ресурсам, — говорится в сообщении.

Ранее в Благовещенске за контрабанду золота был задержан турист из Китая. Золотую пластину весом в 17 граммов он спрятал в смартфон, но таможенники обнаружили ее при сканировании багажа. Иностранец заявил, что золото подарили ему друзья из России, однако в отношении него все равно было возбуждено дело.

До этого в аэропорту Шереметьево у иностранца изъяли коллекцию наград ВОВ: ордена Отечественной войны и Красной звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Общая их стоимость составила 350 тысяч рублей. Награды мужчина пытался вывезти в Пекин.