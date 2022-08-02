«Коллеги заинтересовались»: львицу Эльзу перевезли из Читы для размножения

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После прохождения курса лечения и реабилитации в зоопарке Читы львицу Эльзу решили отправить в Смоленскую область для размножения, рассказал директор городского зоопарка Вадим Костенников. Он напомнил, что из-за циркового прошлого у животного были проблемы с психикой, рахит, деформация суставов и прочие проблемы со здоровьем, пишет «МК в Чите».

Два года назад она была переведена в зоопитомник «Амодово», там ей были созданы более комфортные условия, свобода, состояние покоя, хорошее зимнее содержание, просторный вольер. Это позволило провести реабилитацию настолько, что коллеги заинтересовались нашей львицей для продолжения львиного рода, — заявил Костенников.

Эльзу планирует свести с одним из самцов в зоопарке Смоленской области. Взамен в Читу привезли шестимесячную львицу Шанти, ее пока не показывают посетителям: животное содержат в покое и откармливают по специальной диете. Руководитель зоопарка отметил, что нередко общается с коллегами из других регионов для обмена животными.

Львица попала в читинский зоопарк в возрасте 3,5 лет из цирка. По некоторым данным, хищница не поддавалась дрессировке. Кроме того, у нее были обнаружены многочисленные проблемы со здоровьем, в том числе с психикой.

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