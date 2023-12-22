«Кочующий» миномет разведки уничтожил бронеавтомобили с командирами ВСУ Расчет миномета ЗВО под Купянском ликвидировал два автомобиля с командирами ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Боевой расчет «кочующего» миномета разведподразделения группировки войск «Запад» ликвидировал два бронеавтомобиля с командным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, такая работа ведется непрерывно.

Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ. Для поражения целей были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск «Запад». <...> Расчет «кочующего» 120-миллиметрового миномета 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что мелкие цели выявляются постоянно. В их число входят бронированные пикапы и легковые автомобили. Основной задачей российских бойцов является удерживать противника в непрерывном напряжении.

Ранее сообщалось, что расчеты РСЗО «Торнадо-Г» 1-й танковой армии группировки войск «Запад» успешно уничтожили опорный пункт и места скопления солдат ВСУ на Купянском направлении. Цели находились на расстоянии 18 километров от точки наблюдения. Их удалось обнаружить благодаря воздушной разведке.

До этого военнослужащие мотострелкового подразделения 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили контратаки штурмовых групп ВСУ на Купянском направлении. В операции были задействованы беспилотные летательные аппараты, которые собирали данные о перемещении вооруженных групп противника.