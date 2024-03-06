Коц: российская армия собрала «флеш-рояль» на СВО

Фото: МО РФ

Российская армия собрала «флеш-рояль» в зоне СВО, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, за это время уничтожено как минимум по одному образцу каждого экземпляра военной техники, переданной Киеву Западом.

Если оглянуться на прошедшие два года, армия России собрала «флеш-рояль», уничтожив минимум по одному образцу военной техники, которую Запад передал Украине с 22 февраля 2022-го, — пишет журналист.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны впервые сбили управляемую авиационную бомбу AASM Hammer французского производства в ходе спецоперации. Помимо нее, за прошедшие сутки было перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также ликвидировано свыше 130 беспилотников.

Перед этим в министерстве подтвердили, что американский танк M1 Abrams, состоявший на вооружении ВСУ, был уничтожен на Авдеевском направлении. По данным ведомства, сделал это экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого же выстрела. Создатель и первый командир добровольческого отряда «Вега» Андрей Панферов добавил, что подбить танк удалось военнослужащим из новосибирской бригады спецназа.