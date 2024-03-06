Минобороны: российская ПВО впервые сбила французскую авиабомбу Hammer

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны впервые сбили управляемую авиационную бомбу AASM Hammer французского производства в ходе спецоперации, сообщило Министерство обороны РФ. Помимо нее, за прошедшие сутки было перехвачено девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также ликвидировано свыше 130 беспилотников.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции, — говорится в сообщении.

Известно, что дальность полета французских авиабомб составляет порядка 70 километров. Цена одного такого снаряда начинается от $210 тысяч.

Ранее в Министерстве обороны РФ подтвердили, что американский танк M1 Abrams, состоявший на вооружении ВСУ, был уничтожен на Авдеевском направлении. По данным ведомства, сделал это экипаж российского танка Т-72 Б3 с первого же выстрела. Создатель и первый командир добровольческого отряда «Вега» Андрей Панферов добавил, что подбить танк удалось военнослужащим из новосибирской бригады спецназа.