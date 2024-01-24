Коц объяснил беспорядки в Якутске «фактором мигранта» Коц: протесты в Якутске разжигаются по примеру Дагестана и Башкирии

Фото: Вадим Скрябин/ТАСС

Протесты, вспыхнувшие в Якутске после убийства мигрантом 23-летнего местного жителя, являются очередной попыткой раскачать национальный регион России, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. По его словам, инструментом для разжигания беспорядков в таких местах становится «фактор мигранта». Журналист отметил, что события в городе развиваются по примеру Дагестана и Башкирии.

Дагестан, Башкирия, теперь Якутия. В этот раз инструмент, который с легкостью можно применять в любом регионе, — фактор мигранта. <...> Драка на улице, «ценный трудовой кадр» из Таджикистана убивает местного жителя. «Иностранного специалиста» задерживают, болгаркой вскрывая его квартиру. Но волна уже пошла по соцсетям, — объяснил журналист.

Как объяснил Коц, после этого в дело вмешиваются «кукловоды», которые по отработанной схеме выводят людей на улицы и убеждают их выступать против власти. При этом журналист отметил, что та в свою очередь научилась оперативно реагировать на любые бунты.

Но это не значит, что они не будут нащупывать болевые точки дальше. А они есть, — добавил военкор.

Ранее сообщалось, что убийство произошло после инцидента в местном ночном клубе. 18-летний подозреваемый повздорил с 23-летним уроженцем Намского района. Последний нашел через соцсети адрес обидчика и на следующий день со своими знакомыми приехал к нему домой. В итоге трое человек с ножевыми ранениями были госпитализированы, один из них скончался в больнице. Подозреваемого и других участников конфликта задержали 22 января. Сегодня суд заключил его под стражу.

Убийство спровоцировало митинги в городе. С вечера 23 января в соцсетях стали распространяться призывы выйти на них. Глава Якутии Айсен Николаев призвал людей не подаваться на провокации и не выходить на улицы. В полиции напомнили, что призывы к незаконным акциям влекут за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.