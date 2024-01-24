Суд арестовал подозреваемого в убийстве, спровоцировавшем митинги в Якутске Суд в Якутске арестовал подозреваемого в убийстве местного жителя

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Суд в Якутске заключил под стражу подозреваемого в убийстве 26-летнего местного жители, после которого в городе начались митинги, сообщает Следственный комитет России (СК РФ). Молодому человеку также предъявили обвинение. Расследование уголовного дела взято на контроль центральным аппаратом СК РФ.

Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) уроженцу Республики Таджикистан предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в местном ночном клубе. 18-летний подозреваемый повздорил с 23-летним уроженцем Намского района. Последний нашел через соцсети адрес обидчика и на следующий день со своими знакомыми приехал к нему домой. В итоге трое человек с ножевыми ранениями были госпитализированы, один из них скончался в больнице. Подозреваемого и других участников конфликта задержали 22 января.

Убийство спровоцировало митинги в городе. С вечера 23 января в соцсетях стали распространяться призывы выйти на них. Глава Якутии Айсен Николаев призвал людей не подаваться на провокации и не выходить на улицы. В полиции напомнили, что призывы к незаконным акциям влекут за собой административную, а в некоторых случаях и уголовную ответственность.