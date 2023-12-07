Классный руководитель рассказала о поведении восьмиклассницы из Брянска «112»: последние дни перед стрельбой ученица брянской гимназии была сама не своя

Фото: Агентство «Москва»

Классный руководитель восьмиклассницы, пронесшей в брянскую гимназию отцовский дробовик, сообщила Telegram-каналу «112», что последние два дня девочка «была сама не своя». Также, по словам педагога, несколько месяцев назад школьница оказалась в центре конфликта в классе.

Учитель уточнила, что тогда ситуацию удалось урегулировать. Классный руководитель отметила, что так утверждали родители и дети. Со слов работника гимназии, девочка и ее сестра-близнец всегда были замкнутыми. Открывшая стрельбу подросток ни с кем не общалась, нареканий в поведении и учебе у нее не было. Однако учителя периодически вызывали маму и сестру восьмиклассницы на разговор о социализации девочки.

Ранее RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что школьница не состояла на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН). По словам источника, о конфликтах с участием школьницы также не было известно. Собеседник говорил, что восьмиклассница училась средне, не прогуливала уроки и в целом была неприметной. По информации RT, полиция выясняет, был ли в гимназии психолог и проводилась ли работа с учениками.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что ситуация со стрельбой в гимназии в Брянске находится на ее личном контроле. Она назвала произошедшее страшной трагедией. Львова-Белова добавила, что поддерживает связь с властями региона и правоохранительными органами. Она отметила, что семьям погибших и пострадавших будет оказана вся необходимая помощь.