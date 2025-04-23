Владимирские власти рассказали об обстановке после взрыва боеприпасов Губернатор Авдеев: детонация боеприпасов на складе под Владимиром продолжается

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Детонация боеприпасов после возгорания на складе в Киржачском районе продолжается, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владимирской области Александр Авдеев. При этом он добавил, что в целом по ЧС наблюдается положительная динамика.

Чрезвычайная ситуация муниципального характера, уровень реагирования — местный. Динамика хорошая, но пока детонация сохраняется. Поэтому решения о возвращении эвакуированных жителей в дома и возобновлении работы всех предприятий принимать преждевременно. Образовательные организации завтра работать не будут, — написал Авдеев.

По его словам, был проведен осмотр и анализ обстановки, а также первичная оценка ущерба. В результате граница зоны чрезвычайной ситуации сужена до пределов 12 населенных пунктов.

Ранее Авдеев сообщал, что из-за взрыва и пожара в Киржачском районе в пункты временного размещения эвакуировали около 450 человек. По его словам, это жители дачных поселков и населенных пунктов.

Днем 22 апреля на территории военной части в районе произошли взрывы. Причиной стала детонация боеприпасов из-за нарушения требований безопасности. По факту ЧП создана комиссия, которую возглавил замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Булыга.