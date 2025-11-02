Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 08:35

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 2 ноября: инфографика

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России пресекли попытки армии Украины совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. По данным пресс-службы оборонного ведомства, системы ПВО уничтожили 164 беспилотника противника. Над какими регионами были сбиты дроны Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 164 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 32 — над территорией Краснодарского края, 26 — над территорией Республики Крым, 20 — над территорией Брянской области, по девять БПЛА уничтожены над территориями Волгоградской, Ростовской и Орловской областей, шесть — над территорией Липецкой области, пять — над территорией Воронежской области, по два БПЛА сбиты над территориями Белгородской, Курской и Тульской областей, 39 БПЛА уничтожены над акваторий Черного моря и три — над акваторией Азовского моря», — сказано в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

