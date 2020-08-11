Карельские депутаты собрали совещание из-за лужи

https://static.news.ru/photo/4f4446c6-dc0a-11ea-b180-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Warnack/Global Look Press

Депутаты из Петрозаводска организовали совещание по причине возникновения лужи во дворе жилого дома. В частности, в ходе него обсуждалась «организация дренажа для дождевых вод».

Как уточняет Telegram-канал Mash, лужа возникла во дворе дома № 31 на Балтийской улице. В совещании приняли участие представители городской администрации, коммунальных служб, управляющей компании, а также местные жители.

В рамках обсуждения карельские депутаты припомнили ошибку в проектировании 1980-х годов. По итогам встречи было принято решение об организации дренажной системы, поскольку на данном участке она и вовсе отсутствовала.

В качестве предложений высказывались варианты оборудования дополнительных уклонов или специальных щелей — стоков для воды в самом асфальте, но окончательное техническое решение примут специалисты уже после проведения полного обследования, — подчеркнул депутат Андрей Ушаков.

Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутской области, в школе села Манзурка, установили унитазы без перегородок и хотя бы малейшего места для ног.

В связи с неудобствами учащиеся школы и учителя вынуждены пользоваться уличным туалетом. Неправильное размещение унитазов не могут исправить вот уже два года.