Карельские депутаты собрали совещание из-за лужи

Депутаты из Петрозаводска организовали совещание по причине возникновения лужи во дворе жилого дома. В частности, в ходе него обсуждалась «организация дренажа для дождевых вод».
Как
В рамках обсуждения карельские депутаты припомнили ошибку в проектировании 1980-х годов. По итогам встречи было принято решение об организации дренажной системы, поскольку на данном участке она и вовсе отсутствовала.
В качестве предложений высказывались варианты оборудования дополнительных уклонов или специальных щелей — стоков для воды в самом асфальте, но окончательное техническое решение примут специалисты уже после проведения полного обследования, — подчеркнул депутат Андрей Ушаков.
Ранее NEWS.ru писал, что в Иркутской области, в школе села Манзурка, установили унитазы без перегородок и хотя бы малейшего места для ног.
В связи с неудобствами учащиеся школы и учителя вынуждены пользоваться уличным туалетом. Неправильное размещение унитазов не могут исправить вот уже два года.
Добавьте наши новости в избранные источники