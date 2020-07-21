Кандидат в челябинское заксобрание подал иск о подкупе избирателей

https://static.news.ru/photo/64741a74-cb36-11ea-a42d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат в Заксобрание Челябинской области Дмитрий Григорчик подал 20 июля иск в Челябинский областной суд с требованием признать факт подкупа избирателей на региональных выборах. Ответчиком по иску является территориальная избирательная комиссия Металлургического района Челябинска.

Как сообщает Znak.com, Григорчик требует аннулировать регистрацию своего оппонента Алексея Денисенко. Истец обращает внимание, что жители избирательного округа получили продуктовые наборы с символикой Денисенко, а также детские игры.

В окружении политика заявили, что никакого нарушения закона не было.

Раздавались исключительно агитационные материалы, оплаченные из избирательного фонда, указанные ролики были сделаны ещё до объявления выборов, когда Денисенко не был кандидатом, кроме того, не исключена возможность провокации, — рассказал источник журналистам.

По его словам, необходимо дождаться решения суда. В настоящий момент дата заседания ещё не назначена.

Всего по одномандатному 11-му Металлургическому округу выдвигались восемь человек, среди них Артём Фомин от ЛДПР, Алексей Денисенко от «Единой России», Дмитрий Григорчик от «Справедливой России», Станислав Тожин от КПРФ, Антон Сериченко от «Яблока», Виктор Легенчук от Партии Роста, Александр Клюкин от Партии пенсионеров и Марис Вилгерт в качестве самовыдвиженца.

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