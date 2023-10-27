Камера наблюдения в школьном туалете вызвала скандал в Приморском крае Родители приморских школьников возмутились камерами наблюдения в туалете

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Родители учеников одной из школ города Большой Камень в Приморском крае потребовали объяснений от администрации учреждения из-за установки камер видеонаблюдения в женском туалете, сообщает Amur Mash. Картинка с камер транслируется прямо на монитор охранника. Руководство школы утверждает, что установка камер нужна для того, чтобы школьники не дрались и не курили в туалете.

Отмечается, что три камеры видеонаблюдения установили только в женском туалете, в мужском туалете за школьниками никто не следит. Педагогический состав утверждает, что радиус обзора камер не затрагивает кабинки, поэтому ученицам нечего смущаться. Однако родители все равно ставят под сомнение решение руководства. По их мнению, при желании школьницы могут нарушить правила в кабинке или развернуть камеру. Свое недовольство родители школьников выражают в социальных сетях, в полицию пока никто не обращался.

В феврале 2023 года в подмосковных Химках пятиклассница ранила ножом сверстницу в школьном туалете. На лице пострадавшей насчитали 26 ножевых порезов, на теле — еще 20 глубоких ран. Предполагается, что причиной конфликта между девочками стала видеоигра. Психиатр Василий Шуров же считает, что ответственность за повышенную агрессивность среди школьников лежит на семье.