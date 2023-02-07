Психиатр назвал причины поножовщины в химкинской школе Психиатр Шуров: в росте агрессии подростков виновата семья, школа и интернет

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Рост числа резонансных преступлений среди подростков вызван высоким уровнем агрессии в этом возрасте в сочетании с неразвитыми механизмами контроля, заявил NEWS.ru врач-психиатр Василий Шуров. По его мнению, к этому привела деградация семьи и школы, а телевидение и интернет добавляют масла в огонь, тиражируя криминальный контент. Он отметил, что агрессия у подростков находится на высоком уровне, а механизмы контроля не развиты.

Очень часто дети хотят самоутвердиться в коллективе, используя насилие. Более того, я могу по своему опыту сказать, девочки в силу своей физической слабости зачастую проявляют гораздо большую жестокость и изощренность, чем мальчики, — заявил он.

Шуров добавил, что в обществе выросло число дисфункциональных семей, где с виду все хорошо, но внутри царит насилие. Кроме того, в школах престали воспитывать, сосредоточившись на оказании «образовательных услуг».

Учителя не в курсе, что происходит в классах, никак не препятствуют травле сильными подростками более слабых, — сказал врач.

При этом, подчеркнул Шуров, демонстрация преступлений за 50 лет выросла в тысячи раз, что тоже влияет на детей. По словам врача, их демонстрируют СМИ, интернет, есть огромное количество постановочных преступлений, при желании можно найти и натуральные съемки.

Ранее сообщалось, что девочка напала на свою ровесницу в туалете школы. Пострадавшую госпитализировали, за ее жизнь борются врачи. По информации СМИ, на лице пострадавшей насчитывается 26 ножевых порезов, а на теле — еще около 20 ран. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по фактам покушения на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.