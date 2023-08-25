Калужский губернатор сообщил об уничтожении украинской ракеты С-200 Губернатор Шапша: ПВО в Калужской области сбила украинскую ракету С-200

Фото: МО РФ

Система противовоздушной обороны уничтожила ракету доработанного комплекса С-200 над Калужской областью, сообщил в Telegram губернатор региона Владислав Шапша. По его словам, пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Сегодня в 00 часов 30 минут в Малоярославецком и Жуковском районах работали силы ПВО. По информации Минобороны РФ, средствами ПВО была уничтожена ракета доработанного комплекса ПВО С-200. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, — отмечается в его сообщении.

Минобороны РФ уже уведомило о попытке Вооруженных сил Украины атаковать территорию России. В ведомстве отметили, что для атаки Киев выбрал модернизированную ракету комплекса С-200. Ее обнаружили и уничтожили средствами ПВО над территорией Калужской области. О взрывах в небе прежде сообщали жители Калужской области. Характерные звуки раздавались в городах Обнинск и Малоярославец. По словам местных жителей, они слышали три-четыре хлопка в небе.

В ночь на 24 августа пресекли попытку Украины атаковать территорию РФ тремя беспилотниками самолетного типа. В Минобороны РФ уточнили, что два БПЛА были уничтожены средствами ПВО в Брянской области, еще один — в Калужской.