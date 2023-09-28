Какие модели показали на новой выставке городского электротранспорта: фото

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В московском «Экспоцентре» открылась XII международная выставка «ЭлетроТранс». Она проходит в рамках Российской недели общественного транспорта и городской мобильности и продлится до 29 сентября. Первая подобная выставка открылась в 2009 году.

Экспозиция включает современные модели электротранспорта, некоторые которых уже присутствуют или вскоре появятся на улицах российских городов.

Среди представленных моделей — электробус «Генерал», который на одном заряде может проехать 100 километров, включает системы искусственного интеллекта, отслеживающие состояние водителя, сенсорную навигацию, климат-контроль и другие инновации.

Как это выглядит — в фоторепортаже NEWS.ru.