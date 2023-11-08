Кадыров пообещал увольнять чиновников, чьи дети не знают чеченского языка

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал начать увольнять чиновников, чьи дети не знают чеченского языка, передает «Чечня Сегодня». По словам Кадырова, власти региона много работают над популяризацией родного языка, но тем не менее дети некоторых членов руководства республики нечасто знают чеченский.

Таких чиновников я начну увольнять из команды. В первую очередь детей родному языку должны учить родители. В детских садиках, в школах учат русскому языку, и родители зачастую поощряют это. Дети начинают даже думать на русском языке, — сказал Кадыров.

Поколение, которое не говорит и не думает на родном языке, не имеет будущего, добавил глава Чечни. Он высказался об этом на финале конкурса «Нохчийн меттан говзанча», участники которого выполняли задания на знание чеченского языка.

Ранее глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков наградил 15-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Глава Чечни показал кадры с церемонии, на которую Адам пришел с золотым пистолетом. За последние две недели это третья награда, врученная старшему сыну Кадырова. Перед этим Адама также удостоили наград в Татарстане и Карачаево-Черкесии.