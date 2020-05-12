Кадыров назначил нового вице-премьера Чечни

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Количество безработных в Оренбургской области увеличилось до 24 тыс. человек. С начала апреля их число удвоилось. Об этом заявила министр труда и занятости населения региона Наиля Исхакова.

Мы имеем почти 24 тыс. безработных, если сравнивать с началом апреля, то это практически в два раза больше, чем было, — цитирует её ТАСС. Исхакова добавила, что увеличилось и количество...