Кадыров назначил нового вице-премьера Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о назначении на пост вице-премьера республики Вахита Усмаева. Его кандидатуру утвердил региональный парламент.
Новым заместителем председателя правительства ЧР стал Вахит Усмаев. Во вторник его кандидатуру по моему представлению единогласно утвердил парламент республики. Вахит Усмаев стоял у истоков становления легендарного полка полиции специального назначения (ППСН) имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — цитирует главу Чечни РИА Новости.
По словам Кадырова, Усмаев внёс значительный вклад в победу над международным терроризмом на территории республики.
Талантливый хозяйственник и организатор, — охарактеризовал его глава Чечни.
NEWS.ru писал ранее, что жителям региона могут разрешить свободный выход на улицу после 15 мая.