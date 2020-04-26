Кадыров: Чечня контролирует ситуацию с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d4de6e8c-87dd-11ea-a11a-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Принятые руководством Чечни ограничительные меры на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) позволяют контролировать в регионе ситуацию с заболеванием, заявил глава республики Рамзан Кадыров.

Более того, вирус стал менее агрессивным, и это обнадёживает, — написал политик на своей странице в социальной сети Twitter.

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В России, согласно последним данным, зафиксировано 80,9 тысячи случаев. Число выздоровевших пациентов составляет 6,7 тысячи человек, умерли 747. В Москве 42,4 тысячи заболевших, более 3 тысяч выписались, летальных исходов 404.

В мире COVID-19 обнаружили у 2,9 млн человек, свыше 202 тысяч стали жертвами недуга, более 817 тысяч исцелились.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники чеченского управления МЧС обрили головы по примеру главы республики Рамзана Кадырова. Об этом они рассказали в социальных сетях.

При этом работники ведомства рассказали, что в республике есть традиция желать здоровья и преодоления всех трудностей мужчинам, которые бреют головы.