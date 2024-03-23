Кадыров: бойцов «Ахмата» наградят за поимку подозреваемых в теракте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рамзан Кадыров

Бойцы полка «Ахмат» Минобороны России, которые участвовали в задержании четырех террористов, совершивших атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл», будут представлены к госнаградам, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Он добавил, что преступников поймали в Брянской области.

Дислоцирующиеся в Брянской области и обеспечивающие охрану границы России с Украиной бойцы полка «Ахмат-Россия» Минобороны страны совместно с Центром специального назначения ФСБ задержали в Брянской области при попытке пересечения российско-украинской границы четверых террористов, — написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Евгений Никифоров поблагодарил бойцов «Ахмата» и пообещал, что их представят к государственным наградам.

Ранее сообщалось, что мужчина, который обезвредил одного из террористов в концертном зале «Крокус Сити Холл» и спас окружавших его людей, будет представлен к награде Следственного комитета.

Telegram-канал Baza сообщал, что один из посетителей «Крокус Сити Холла» обезвредил террориста и помог спастись десяткам людей. По словам очевидцев, молодой человек прыгнул на вооруженного автоматом мужчину, отнял у него оружие и ударил прикладом. Очевидица заявила, что благодаря поступку молодого человека из здания смогли выбраться несколько десятков зрителей.