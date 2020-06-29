Инспекторы взяли пробы из реки в Пушкино после сброса сточных вод

https://static.news.ru/photo/0b6cab1e-b9ff-11ea-8580-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пробы взяты из реки Талица в подмосковном Пушкино, где произошёл сброс сточных вод, сообщили в пресс-службе регионального министерства экологии и природопользования.

Согласно данным ведомства, местные жители пожаловались неприятный запах от водоёма. Установлено, что причиной стал аварийный сброс с очистных сооружений организации «Межрайонный Щёлковский водоканал» с присутствием веществ, недопустимых из-за чего активный ил частично погиб с образованием поверхностно-активных веществ.

В рамках этого дела уже проведён отбор проб и анализ воды из реки выше и ниже водовыпуска очистных сооружений. По результатам анализов было выявлено превышение по взвешенным веществам и аммонийному азоту, — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что в настоящее время проводится расследование по делу об административном правонарушении. В начале июля планируется взять новые пробы, чтобы выяснить, насколько эффективны меры реагирования со стороны водоканала. После будет принято решение о наказании нарушителя в соответствии с законодательством.

Сейчас сотрудники филиала «Межрайонный Щелковский водоканал» — «Водоканал Пушкинского района» проводят работы по удалению образующейся пены на сбросе очищенной сточной воды с очистных сооружений в реке Талица, а также продолжают привозить активный ил на очистные сооружения, передаёт РИА Новости.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что жители подмосковной Талицы увидели на реке пену, от которой исходит неприятный запах. Отмечалось, что химию в воду сливают из местной промзоны, а центральное водоснабжение в деревне отсутствие.

Как писал NEWS.ru, проектный директор Greenpeace Владимир Чупров уверен, что полностью устранить последствия сброса жидких отходов с фабрики «Норникеля» в тундру невозможно. Он отметил, что для оценки экологического ущерба «Норникелю» необходимо организовать группу из учёных, которые возьмут пробы в водоёмах и установят уровень загрязнения.