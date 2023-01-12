Иностранца в Хабаровске осудили на 8 лет за содействие терроризму

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В Хабаровске суд приговорил гражданина одной из среднеазиатских республик к 8 годам лишения свободы за помощь в приобретении экипировки для запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю. Два года мужчина проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Приговором 1-го Восточного окружного военного суда Козибоев Ж. А. признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет (2 года в тюрьме, остальные — в колонии строго режима), — говорится в сообщении.

Подсудимый был признан виновным по статье о содействии террористической деятельности. Его обвинили в осуществлении финансовой помощи международной террористической организации для покупки экипировки ее участникам.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае суд также назначил срок в тюрьме и в колонии еще одному пособнику международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (деятельность запрещена на территории РФ). Отмечается, что мужчина изначально финансировал террористов, а в дальнейшем начал выполнять разведывательные функции.

Также ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность сообщества сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По информации силовиков, они занимались переправкой боевиков в Сирию и на Украину.