ФСБ и СК на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность сторонников ИГИЛ

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ФСБ совместно со Следственным комитетом на Урале и Северном Кавказе пресекли деятельность сообщества сторонников запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). По информации силовиков, они занимались переправкой боевиков в Сирию и на Украину, говорится в Telegram-канале СК.

Следственными органами СУ СК России по ХМАО — Югре расследуется уголовное дело, возбужденное по материалам ФСБ России по факту деятельности террористического сообщества. С декабря 2021 года по настоящее время организатор и 10 участников сообщества задержаны и заключены под стражу, их действия квалифицированы по статьям 205.5, 205.4, 205.1 и 205.2 УК РФ, — говорится в сообщении.

Еще восемь соучастников объявлены в международный розыск.

Согласно материалам дела, с 2010 года 19 граждан РФ организовали на территории Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному снабжению международной террористической организации. Как выяснили силовики, по заданию этой организации члены сообщества переправляли россиян в Сирию и на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. Кроме того, ФСБ и СК установили, что сторонники ИГИЛ совершали действия по оправданию террористической деятельности и финансированию терроризма.

После того как сообщество выявили, его участники попытались скрыться на территории ХМАО, а также в Республике Дагестан, Чеченской Республике и Тюменской области до их фактического задержания.

Ранее в Красноярске суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима преподавателя мусульманского права воскресной школы, который вербовал слушателей в ряды «Исламского государства».