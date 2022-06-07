Иммунолог назвал причину кашля и насморка у жителей Центральной России Иммунолог Болибок: жители Центральной России чихают и кашляют из-за аллергии

Фото: Rene Traut via www.imago-images./www.imago-images.de/Global Look Press

Участившиеся случаи насморка и кашля, на которые жалуются жители Центральной России, могут быть симптомами аллергии на пыльцу, предположил иммунолог Владимир Болибок в беседе с Lenta.ru. Он отметил, что в стране немного сдвинулись сроки «прихода весны».

Это могут быть симптомы аллергии на пыльцу — респираторного аллергоза. Дело в том, что в этом году в Центральной России поздняя и затяжная весна, и сроки цветения растений сильно сместились, — подчеркнул Болибок.

Более того, из-за сырого и холодного микроклимата в зданиях Центральной России участились случаи появления плесневых грибов, которые также могут вызывать сильную аллергическую реакцию. Рассуждая о респираторных инфекциях, Болибок отметил, что обстановка с коронавирусом в Центральном регионе имеет тенденцию к снижению.

Обстановка по коронавирусу в Центральном регионе имеет тенденцию к снижению; а остальные респираторные инфекции негриппозной этиологии (парагриппа, аденовируса, риновируса) в целом не превышают пороговых значений, характерных для межэпидемического сезона, — резюмировал иммунолог.

Ранее Болибок заявил: чтобы избежать симптомов от аллергии на пыльцу, достаточно надеть тканевую маску, которая воспрепятствует попаданию аллергена на слизистую оболочку. Он напомнил, что аллергическая реакция возникнет только при непосредственном контакте с пыльцой.