Хинштейн поручил создать награду за вклад в освобождение Курской области

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства поручил учредить награду для людей, которые внесли вклад в освобождение региона от Вооруженных сил Украины. Трансляция заседания доступна на официальной странице правительства Курской области во «ВКонтакте».

В частности, полагал бы возможным учредить областную награду, медаль за вклад в освобождение Курской земли. Прошу соответствующие подготовить изменения в областной закон о наградах Курской области, — сказал он.

Хинштейн отметил, что награду получат как военнослужащие, так и гражданские — волонтеры, медики, работники промышленности. Он также обратил внимание на историческую значимость происходящих событий для области.