ВСУ продолжили бить по Горнальскому монастырю после освобождения Курщины

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Украинские вооруженные силы продолжают наносить удары по территории Горнальского монастыря, рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в комментарии для РИА Новости. Он отметил, что это происходит, несмотря на освобождение объекта от контингента ВСУ силами российской армии.

Несмотря на то что Горналь освобожден, противник продолжает наносить удары, — рассказал Хинштейн.

Ранее сообщалось о завершении операции по освобождению Курской области от контингента ВСУ. Как рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину, украинские войска были выбиты из приграничного региона.

По словам Герасимова, Украина полностью провалила план по созданию в Курской области стратегического плацдарма для срыва наступления ВС РФ на Донбассе. Самая активная фаза операции началась 6 марта. В данный момент российские военные проводят поиск оставшихся солдат ВСУ, которые еще могут скрываться в жилых домах приграничных населенных пунктов.

Сообщалось также, что ВСУ потеряли в боях в Курской области более 76 тысяч солдат убитыми и ранеными. Герасимов сказал, что из российского региона был выбит состав первоначальной украинской группировки и даже больше. ВС России в ходе боев уничтожили более 7,7 тысячи единиц боевой техники ВСУ, добавил глава Генштаба.