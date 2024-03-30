Сальдо: четыре человека пострадали при ударе HIMARS по Херсонской области

Фото: t.me/SALDO_VGA

Четыре жителя Брилевки в Херсонской области пострадали при обстреле ВСУ из реактивных систем залпового огня HIMARS, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, Киев продолжает удивлять бессмысленный жестокостью в отношении мирного населения.

Обстрел вели из реактивной системы залпового огня HIMARS, с мест сообщают о 4 ракетах, 2 из них сбили. По предварительным данным, 4 человека с осколочными ранениями нижних конечностей и туловища, — сообщил он.

Сальдо также напомнил, что боеприпасы для этой американской РЗСО достаточно дорогие, и совершенно не понятна логика использования HIMARS для ударов по мирным жителям. По словам губернатора, такие действия совершенно бессмысленны для страны, которая полностью зависит от денег Запада.

Но у террористов своя логика — варварская, — заключил он.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские военные обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. В результате удара пострадали два человека, также нарушена подача электричества.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждении четырех частных домовладений и хозяйственных построек при утреннем обстреле ВСУ по селу Гуево в Суджанском районе региона. По его словам, всем владельцам будет оказана помощь для восстановления.