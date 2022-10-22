Жителей Херсона призвали немедленно покинуть город Власти Херсона призвали жителей немедленно покинуть город из-за угрозы обстрелов и терактов

Фото: Макс Ветров/РИА Новости

Эвакуированные жители Херсона

Администрация Херсонской области призвала жителей немедленно покинуть Херсон и переправиться на левый берег Днепра из-за угрозы обстрелов. Предупреждение также касается подразделений и министерств гражданской администрации, говорится в Telegram-канале регионального правительства.

Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны незамедлительно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра! — указано в сообщении.

Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо рассказал, что от 50 до 60 тысяч жителей Херсонской области будут эвакуированы местными властями. Их, по его словам, переместят на левый берег Днепра и на территорию других регионов России. Он подчеркнул, что процесс эвакуации займет примерно шесть дней.

Власти Херсонской области также ранее разослали СМС-сообщения жителям центра региона и области с требованием срочно эвакуироваться. Пояснялось, что мера обусловлена грядущими обстрелами жилых кварталов Вооруженными силами Украины.