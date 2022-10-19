Жителей Херсонщины призвали срочно покинуть регион Власти Херсонщины разослали жителям региона СМС с требованием об эвакуации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Херсонской области разослали СМС-сообщения жителям центра региона и области с требованием срочно эвакуироваться, передает ТАСС. Предупреждения разосланы из-за угрозы обстрела жилых кварталов со стороны ВСУ.

Уважаемые жители! Срочно эвакуируйтесь. Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 07:00 автобусы от речпорта на левый берег, — говорится в сообщении.

В СМС также указан телефонный номер для связи. Информацию об эвакуации подтвердил представитель экстренных служб Херсонской области.

Накануне заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов сообщил, что наступление ВСУ на Херсон может начаться в самое ближайшее время. По его словам, не исключены обстрелы города и правобережной части Херсонской области.

Ранее командующий объединенной группировкой войск в районе проведения военной операции генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что Вооруженные силы России обладают данными о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС.