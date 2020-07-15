Хабаровский край стал единственным регионом с постоянным ростом COVID-19

https://static.news.ru/photo/32eb7dca-c6b4-11ea-9126-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабаровский край — единственный регион России, где в течение последних 10 недель наблюдается «тенденция постоянного увеличения заболеваемости» COVID-19, следует из данных информационного центра по борьбе с эпидемией.

Если 10 недель назад, в начале мая, их [случаев заболевания] было 267, то за последнюю неделю зафиксировано уже 706, — говорится в опубликованном сообщении центра.

В регионе стремительно увеличивается темп прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Так, в начале мая 2020 года в неделю фиксировали 71 случай, а за последнюю неделю — 120.

Власти Хабаровского края приняли решение продлить ограничения, связанные с пандемией, до 7 августа. В частности, в регионе запрещены массовые спортивные и культурные мероприятия, для людей старше 65 лет по-прежнему действует режим самоизоляции.

Согласно последним данным, в регионе коронавирус обнаружили у 5637 человек. Число выздоровевших и выписанных из больниц составляет 2796. От коронавирусной инфекции скончались 43 человека.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции 569 128. Выздоровели 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболел, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелился, 23 174 скончались). Россия на четвёртом месте.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Хабаровска Сергей Кравчук раскритиковал организаторов несанкционированных митингов в поддержку главы Хабаровского края Сергея Фургала за проведение акций без соблюдения мер безопасности в условиях пандемии коронавируса. По его словам, митинги «пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие».