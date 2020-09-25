Хабаровчане в 78-й раз вышли на улицы города поддержать Фургала

https://static.news.ru/photo/8171c1d2-ffc8-11ea-a9a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Моргулис/ТАСС

Жители Хабаровска вышли на очередную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала. Протестующие собрались у здания правительства. Власти пытаются заглушить митингующих с помощью громкой классической музыки.

Как пишет ИА «Закон» в своём Twitter, на площади включили «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

«Интерфакс» со ссылкой на представителей оппозиции сообщает о двух тысячах участников митинга. Местные власти утверждают, что в акции приняли участие около 500 человек.

После митинга у здания правительства протестующие жители с флагами и шариками в цветах Хабаровского края прошли по главным улицам города.

Хабаровчане продолжают требовать свободу и честного суда для экс-губернатора региона Сергея Фургала уже 12 суббот подряд. Это акция в поддержку политика стала уже 78-й по счёту.

Сергей Фургал обвиняется в организации убийств дальневосточных предпринимателей в 2004–2005 годах. Чиновника задержали 9 июля в Хабаровске сотрудники СК и ФСБ, в тот же день его привезли в Москву и допросили. Вину он не признаёт в полном объёме.