Губернатор Санкт-Петербурга повторно привился от коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ревакцинировался от коронавируса. Он призвал горожан последовать его примеру и укрепить иммунитет, поскольку эпидемиологическая ситуация в Северной столице сложная. Беглов отметил, что число вакцинаций в Санкт-Петербурге заметно снизилось, говорится в сообщении, опубликованном на сайте администрации города.

Эпидситуация в городе сложная, но контролируемая. Принял решение пройти ревакцинацию. Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких, — сказал губернатор.

По словам губернатора, если раньше в Санкт-Петербурге ежедневно прививались до 40 тысяч человек, то теперь процедуру проходят порядка 9–11 тысяч горожан в день.

Для вакцинации взрослых в городе работают 190 прививочных пунктов, для детей развёрнуто 87 пунктов. Кроме того, существуют выездные прививочные бригады и более полусотни мобильных пунктов вакцинации.

Ранее сообщалось, что в России был зафиксирован очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом — 180 071 случай заражения за сутки. Наибольшее количество случаев заболевания было выявлено в Санкт-Петербурге — 21 448.

С 2 февраля школьников 7–11 классов в Северной столице перевели на дистанционное обучение из-за ухудшения эпидситуации. Удалённо они будут заниматься до 13 февраля.

В этот период школьникам запрещается посещать кружки, заведения общепита и торговые точки, кроме аптек и продуктовых магазинов.