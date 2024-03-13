Губернатор раскрыл, какой урон ВСУ нанесли Белгородской области за сутки Гладков: 320 прилетов снарядов ВСУ зафиксировано за сутки в Белгородской области

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За минувшие сутки на территории Белгородской области зафиксировано порядка 320 прилетов снарядов, запущенных со стороны позиций украинских военных, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, удары ВСУ наносились по 16 из 21 районов региона.

Гладков отметил, что в результате атак пострадали 11 человек, четверо из них госпитализированы, еще двое пострадавших получили тяжелые ранения. Прилеты беспилотников не были замечены в Вейделевском, Волоконовском, Корочанском, Прохоровском, Ровеньском районах области, для удара по остальным районам ВСУ применили как минимум 27 дронов. В общей сложности повреждения получили более 120 строений, в том числе жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Также известно о повреждении 62 машин, автобуса и экскаватора.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что украинские военные при поддержке артиллерии и бронетехники пытались прорваться через границу России в районе Мокрой Орловки Белгородской области. ВСУ пытались захватить опорный пункт для дальнейшего продвижения вглубь, но в результате понесли тяжелые потери, так и не достигнув своей цели.

До этого власти Белгорода объявили об отмене массовых мероприятий на Масленицу. В администрации пояснили, что решение принято с учетом оперативной обстановки в регионе.