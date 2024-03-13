Поддубный раскрыл детали атаки ВСУ на границе Белгородской области Поддубный: ВСУ понесли тяжелые потери при попытке пересечь границу с Россией

Фото: МО РФ

Украинская пехота при поддержке артиллерии и бронетехники пыталась прорваться через границу России в районе Мокрой Орловки Белгородской области, сообщил военкор Евгений Поддубный. В результате ВСУ понесли ощутимые потери, так и не достигнув своей цели.

По словам военного корреспондента, украинское командование не оставляет попыток найти слабое место в обороне российских сил, периодически осуществляя вылазки в разных местах. Однако такие маневры приводят к тяжелым потерям, а сами они бесперспективны, подчеркивает Поддубный. Военкор рассказал о недавней попытке ВСУ прорвать границу Белгородской области, обернувшейся для украинской армии очередными потерями. Он отметил, что солдаты пытались взять один из опорных пунктов ВС РФ, чтобы открыть дорогу сослуживцам для дальнейшего продвижения вглубь России.

Наши пограничники встретили неприятеля огнем из артиллерии. Боевики режима попытались сократить расстояние до российских позиций, чтобы выйти из-под огня артиллерии, но наткнулись на огонь из стрелкового оружия, — уточнил Поддубный.

Ранее Поддубный рассказал, что ВСУ за последние сутки потеряли семь танков, пытаясь прорвать оборону российской армии в Белгородской области. При этом тактика украинских военных, по его словам, вполне предсказуема.