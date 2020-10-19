Губернатор Подмосковья призвал отказаться от свадеб и юбилеев в пандемию

https://static.news.ru/photo/ad23f7b0-1219-11eb-9c6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Instagram обратился к жителям региона и напомнил им об опасности празднования свадеб и юбилеев в период пандемии коронавируса.

В нашей жизни много событий, которые нам хочется отмечать с друзьями, близкими, семьёй. Но сейчас есть опасность, что свадьба или юбилей могут обернуться неприятными событиями, бедой, — отметил Воробьёв, слова которого приводит «360».

Он также призвал жителей Подмосковья быть осторожными и ответственными. В настоящее время в Московской области есть почти 11 тысяч коек для заразившихся коронавирусом. Однако 8 из 10 мест уже заняты пациентами. В связи с этим необходимо установить «барьер» для распространения заболевания. 21 октября власти региона временно закроют музеи и установят запрет на любые массовые мероприятия с большим количеством людей.

За минувшие сутки в России было выявлено 15,9 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Из них 466 пришлось на долю Московской области. Регион занимает второе место в стране по уровню заболеваемости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Подмосковья запретили торговым центрам и заведениям общепита впускать посетителей с повышенной температурой.