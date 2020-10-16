Губернатор Подмосковья поручил перевести школы на дистанционное обучение

О переводе ряда общеобразовательных школ на удалённое обучение сообщил глава Подмосковья Андрей Воробьёв.
Распоряжение касается учебных заведений, в которых санитарно-эпидемиологическая обстановка является неблагоприятной.
Детей без образования нам не нужно оставлять, поэтому там, где эпидемиологическая ситуация складывается негативным образом, прошу подготовить все необходимое для дистанционного обучения, — сказал Воробьев во время видеоконференции.
К 16 октября в регионе дистанционно проходят обучение 551 класс из 35 тыс. классов, отметили в региональном Министерстве образования. По словам главы ведомства в регионе закрыто шесть школ и два детских сада.
Болеет у нас в этих классах 421 ребенок. Отмечу, что в школах Московской области учится почти миллион детей, — добавила Каклюгина.
Воробьёв также рассказал, что регион имеет возможность увеличить коечный фонд на 18 тысяч койко-мест. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте.
До этого власти Подмосковья разъяснили новые ограничения из-за коронавируса. Из-за увеличения числа заболевших коронавирусом в Московской области вводится ряд ограничений с 17 октября. Так, будет действовать запрет на ночное посещение баров и развлекательных заведений, приостановит свою работу проект «Активное долголетие», на спортивные и массовые мероприятия будут допускаться не более трёх тысяч посетителей при условии наполняемости площади наполовину.
Как писал NEWS.ru, в Подмосковье главы городов смогут привлекать врачей для работы.
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