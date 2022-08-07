Губернатор Петербурга рассказал о планах построить десятки станций метро Губернатор Петербурга Беглов: в городе будут построены 89 новых станций метро

Фото: vk.com/a_beglov

В Санкт-Петербурге будет произведена масштабная работа по усовершенствованию метрополитена, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил губернатор города Александр Беглов. Согласно проекту, в Петербурге построят 89 новых станций метро, а также увеличат протяженность линий на 138 километров. Губернатор добавил, что в плане предусмотрено строительство трамвайных линий с новой системой безопасности, которая сможет автоматически распознавать препятствие на пути и останавливать состав.

Планируется встраивание в систему городского транспорта пригородных электропоездов — создадим два диаметральных маршрута, которые свяжут север и юг Петербурга. Весь наземный транспорт будет безопасным, современным и экологичным, — рассказал Беглов.

31 мая Беглов и глава РЖД Олег Белозёров в торжественной обстановке открыли путепровод на Пулковском шоссе. После того как они пожали друг другу руки и сфотографировались, зеленевший за их спинами газон убрали. Выяснилось, что его специально заранее постелили к приезду чиновников.

Позже в администрации пояснили, что газон был временно настелен по инициативе компании, которая является заказчиком работ по реконструкции железнодорожного путепровода в районе Пулковского шоссе. Благоустройство этой территории предусмотрено в рамках работ по реконструкции.