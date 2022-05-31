Baza сообщила о фальшивом газоне перед церемонией с Бегловым и Белозёровым Baza: рабочие постелили фальшивый газон перед церемонией с Бегловым и Белозёровым

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Telegram-канал Baza обратил внимание на обстоятельства открытия путепровода на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге 26 мая, в котором приняли участие губернатор города Александр Беглов и глава РЖД Олег Белозёров. После того, как чиновники пожали друг другу руки, сфотографировались и разошлись, газон за их спинами свернули в рулоны и убрали.

Оказалось, что [газон] постелили за день до прибытия губернатора, чтобы уважаемые люди не стояли в грязи, — прокомментировали авторы сообщения.

Ранее депутат заксобрания города Борис Вишневский обвинил администрацию Петербурга в бездействии на фоне гор снега и льда на тротуарах. По его словам, предложения по благоустройству и даже срочные просьбы не вызывают никакой реакции, на улицах не хватает дворников и техники, а правительство Петербурга ничего не объясняет. Кроме того, деятельность губернатора не свидетельствует о его озабоченности уборкой города.