Сотрудникам российского Центробанка посоветовали до особого распоряжения воздержаться от поездок в недружественные страны, в частности, в США и европейские государства сообщает издание The Bell со ссылкой на соответствующее письмо регулятора. Кроме того, работникам с доступом к государственной тайне вообще следует отказаться от выезда за границу. Отмечается, что такие поездки могут оказаться для них путешествием в один конец.
С учетом текущей геополитической ситуации в мире, возможной реализации угрозы безопасности гражданам РФ при нахождении за ее пределами, а также наличием потенциальных рисков, связанных с их возвращением, настоятельно рекомендуем работникам Банка России воздержаться от зарубежных поездок в страны, включенные в перечень [недружественных государств], — говорится в сообщении.
Письмо обращено к зампредам регулятора, членам совета директоров, руководителям структурных подразделений центрального аппарата, территориальных учреждений и других подразделений Центробанка. Его подписали зампреды Герман Зубарев и Руслан Вестеровский.