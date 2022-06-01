Сотрудникам Центробанка посоветовали не ездить в Европу и США The Bell: сотрудникам ЦБ России рекомендовали не ездить в недружественные страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк Российской Федерации

Сотрудникам российского Центробанка посоветовали до особого распоряжения воздержаться от поездок в недружественные страны, в частности, в США и европейские государства сообщает издание The Bell со ссылкой на соответствующее письмо регулятора. Кроме того, работникам с доступом к государственной тайне вообще следует отказаться от выезда за границу. Отмечается, что такие поездки могут оказаться для них путешествием в один конец.

С учетом текущей геополитической ситуации в мире, возможной реализации угрозы безопасности гражданам РФ при нахождении за ее пределами, а также наличием потенциальных рисков, связанных с их возвращением, настоятельно рекомендуем работникам Банка России воздержаться от зарубежных поездок в страны, включенные в перечень [недружественных государств], — говорится в сообщении.

Письмо обращено к зампредам регулятора, членам совета директоров, руководителям структурных подразделений центрального аппарата, территориальных учреждений и других подразделений Центробанка. Его подписали зампреды Герман Зубарев и Руслан Вестеровский.