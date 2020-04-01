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Жителям Татарстана на время самоизоляции для выхода из дома теперь нужно получать спецпропуска по СМС. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина республики.

Чтобы получить пропуск, необходимо отправить сообщение на номер 2590 со словом «РЕГИСТРАЦИЯ». Там же нужно указать паспортные данные и фактическое место проживания. В ответ пользователь получит код регистрации, который нужно...