Губернатор Сергей Цивилёв посетил один из торговых центров в Новокузнецке. Он лично выгнал из помещения продавцов и посетителей. Также он пригрозил им уголовной ответственностью за нарушение режима карантина.
Незамедлительно опускайте занавес. Магазин покинуть, вам 15 минут на это, всех посетителей убрать, — отметил Цивилёв.
Многие заведения и компании намерены продолжать работу, несмотря на запрет. Однако глава региона настоятельно порекомендовал не делать этого. Он также обратился к владельцам ТЦ с просьбой включить социальную рекламу, которая призывает оставаться дома.
Как ранее информировал NEWS.ru, в 51 российском регионе введён режим полной самоизоляции.
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