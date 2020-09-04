Губернатор Калининградской области удивил горожан джазовым выступлением

https://static.news.ru/photo/1137758a-ef31-11ea-b934-fa163e074e61_660.jpg Антон Алиханов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов привёл в восторг жителей региона выступлением на городском джазовом фестивале.

В самый разгар мероприятия 33-летний губернатор вышел на сцену, взял гитару и присоединился к выступающим. Он исполнил Sweet Dreams британского дуэта Eurythmics и Corazon Espinado Карлоса Сантаны. Ведущий концерта отметил, что чиновник «качал» публику совершенно бесплатно, гонорар он не получил.

Пришедшие на мероприятие горожане опубликовали в соцсетях массу записей выступления губернатора. Женская часть аудитории оценила не только музыкальные таланты Алиханова. «Лапушка», «Красавчик» — комментировали видео с концерта девушки.

Ну вы поняли, да? Теперь у меня есть любимый гитарист, — написала одна из присутствовавших на концерте.

Мероприятие прошло на острове Канта, посетить его могли все желающие.

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