Грузовик задавил укладчика асфальта во Владимирской области «Зебра ТВ»: укладчик асфальта погиб в ДТП с грузовиком на трассе под Владимиром

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Смертельная авария произошла на трассе Владимир — Нижний Новгород на дорожном участке, где проходят ремонтные работы по укладке нового асфальта, сообщает «Зебра ТВ» со ссылкой на управление ГИБДД по Владимирской области. Водитель грузовика не справился с управлением и наехал на группу дорожников, один из рабочих скончался на месте происшествия.

Инцидент произошел на 311-м километре трассы М-7, где подрядчик нижегородского Упрдора приступил к ремонту асфальта. 39-летний водитель большегруза Sitrak с полуприцепом, двигавшийся по левой полосе трассы со стороны Московской области, сбил группу рабочих, занимавшихся укладкой дорожного покрытия. Один из них — 28-летний мужчина — погиб на месте происшествия.

Еще двоих мужчин 26 и 40 лет госпитализировали с травмами различной степени тяжести, они находятся под наблюдением врачей. По факту ДТП проводится административное расследование.

Ранее сообщалось, что 17-летний подросток погиб в ДТП по пути в сторону Лесосибирска в Красноярском крае. Его 18-летний приятель, который сидел за рулем автомобиля Toyota Cresta, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору ЛЭП.

До этого стало известно, что в ДТП с маршруткой и грузовиком в Болотнинском районе Новосибирской области пострадали девять человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. На месте ДТП работали сотрудники полиции, скорой медицинской помощи, единой дежурной диспетчерской службы.